У Донецьку після вибухів пошкоджено телевежу та зникло електропостачання, - ВІДЕО

Ольга Романова
редактор
06:43, 14 січня
Надійне джерело

Читать на русском
Після серії вибухів частково зникло електропостачання у тимчасово окупованих Донецьку, Макіївці та Єнакієвому.

За наявною інформацією, міста зазнали атаки ударних безпілотників. 

Мешканці повідомляють про повне або часткове знеструмлення в різних районах Донецька. Також стало відомо, що під час атаки була пошкоджена телевежа в Петровському районі міста.

#Донецьк #вибухи #світло #Макіївка
Ольга Романова
редактор
