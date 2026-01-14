06:43, 14 січня
У Донецьку після вибухів пошкоджено телевежу та зникло електропостачання, - ВІДЕО
Після серії вибухів частково зникло електропостачання у тимчасово окупованих Донецьку, Макіївці та Єнакієвому.
За наявною інформацією, міста зазнали атаки ударних безпілотників.
Мешканці повідомляють про повне або часткове знеструмлення в різних районах Донецька. Також стало відомо, що під час атаки була пошкоджена телевежа в Петровському районі міста.
