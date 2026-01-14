Рус
  • Головна
  • За добу захисники України знищили 990 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:31, 14 січня

За добу захисники України знищили 990 російських окупантів

За добу захисники України знищили 990 російських окупантів

За попередню добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 990 військових.

З 24 лютого 2022 року до 14 січня 2026 року загальні втрати окупантів орієнтовно склали 1 221 940 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом російська армія втратила:

  • танків — 11 550(+6);
  • бойових броньованих машин — 23 902(+3);
  • артилерійських систем — 36 098(+74);
  • РСЗВ — 1603(+3);
  • засобів ППО — 1275(+5);
  • літаків — 434;
  • гелікоптерів — 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 106 428(+1074);
  • крилатих ракет — 4163(+8);
  • кораблів / катерів — 28;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 74 119(+232);
  • спеціальної техніки — 4042.
Генштаб ЗСУ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту