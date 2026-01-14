За добу захисники України знищили 990 російських окупантів

За попередню добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 990 військових.

З 24 лютого 2022 року до 14 січня 2026 року загальні втрати окупантів орієнтовно склали 1 221 940 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.