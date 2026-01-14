10:31, 14 січня
За добу захисники України знищили 990 російських окупантів
За попередню добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 990 військових.
З 24 лютого 2022 року до 14 січня 2026 року загальні втрати окупантів орієнтовно склали 1 221 940 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загалом російська армія втратила:
- танків — 11 550(+6);
- бойових броньованих машин — 23 902(+3);
- артилерійських систем — 36 098(+74);
- РСЗВ — 1603(+3);
- засобів ППО — 1275(+5);
- літаків — 434;
- гелікоптерів — 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 106 428(+1074);
- крилатих ракет — 4163(+8);
- кораблів / катерів — 28;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 74 119(+232);
- спеціальної техніки — 4042.
