Рада з другої спроби призначила Федорова міністром оборони

Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
14:23, 14 січня

Верховна Рада на засіданні 14 січня призначила Михайла Федорова міністром оборони. За проголосували 277 народних депутатів, стало відомо з трансляції засідання.

Вчора голосування за нього, як і за призначення міністром енергетики Дениса Шмигаля, провалилося, повідомляє Lb.ua

Представлення Федорова проводила представниця президента. Вона вважає, що саме швидкість і технологічність повинні бути новим стандартом у боротьбі з ворогом.

"Зважаючи на вищезазначене, враховуючи результативність діяльності на високих посадах державного управління, глобальність і масштабність мислення, інноваційного менеджера, реформатора, президент України вбачає кандидатуру Михайла Федорова найбільш відповідною для очільника оборонного відомства", – сказала вона. 

Сам Федоров під час виступу перерахував виклики, які буде вирішувати. Паперову армію, бюрократію, радянські підходи, збої в забезпеченні.

Фото: LB.ua
"Я йду на посаду не як міністр, який побудував цифрову державу, створив Дію, а як людина, яка з 22-го року багато часу працювала на війну", – сказав він. 

Одним з перших рішень буде забезпечення бригад дронами в достатній кількості. Також він анонсував аудити в міністерстві. 

Михайло Федоров

Михайло Федоров працює в команді президента ще з весни 2019 року. З 2009 – 2014 рр. навчався в Запорізькому національному університеті (факультет соціології та управління).

З 2015-го по 2019 рік – засновник та генеральний директор компанії SMMSTUDIO. Одним з клієнтів був "Квартал-Концерт". 

У 2018 році працював на посаді операційного директора в проекті "Суперлюди". З травня 2019 р. – позаштатний радник Президента України з digital-напряму. У 2019 році обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання.

29 серпня 2019 року призначений на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України. Відтоді він є одним з небагатьох міністрів, які залишилися в уряді з першого року президентства Зеленського.

4 березня 2020 року перепризначений на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України. 21 березня 2023 призначений на посаду віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністра цифрової трансформації України.

17 липня 2025 призначений на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – Міністра цифрової трансформації України.

