На Донеччині за добу окупанти 20 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще восьмеро поранено

За 13 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 399 людей, у тому числі 24 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївській громаді поранено 3 людини, пошкоджено транспорт. У Слов'янську пошкоджено підприємство. У Краматорську загинула людина, пошкоджено 6 приватних будинків. У Роздоллі Олександрівської громади пошкоджено склад і вантажівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено транспорт.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.





