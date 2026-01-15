09:31, 15 січня
За добу захисники України знищили 1150 російських окупантів
За минулу добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 1150 військових.
З 24 лютого 2022 року до 15 січня 2026 року загальні втрати окупантів орієнтовно склали 1 223 090 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загалом ворожа армія втратила:
- танків — 11 557(+7);
- бойових броньованих машин — 23 904(+2);
- артилерійських систем — 36 182(+84);
- РСЗВ — 1611(+8);
- засобів ППО — 1277(+2);
- літаків — 434;
- гелікоптерів — 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 107 357(+929);
- крилатих ракет — 4163;
- кораблів / катерів — 28;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 74 306(+187);
- спеціальної техніки — 4042.
Фото: Генштаб ЗСУ
