За добу захисники України знищили 1150 російських окупантів

За минулу добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 1150 військових.

З 24 лютого 2022 року до 15 січня 2026 року загальні втрати окупантів орієнтовно склали 1 223 090 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.