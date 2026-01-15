Рус
  • За добу захисники України знищили 1150 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
09:31, 15 січня
Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1150 російських окупантів

За минулу добу армія країни-агресора РФ втратила приблизно 1150 військових.

З 24 лютого 2022 року до 15 січня 2026 року загальні втрати окупантів орієнтовно склали 1 223 090 осіб. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загалом ворожа армія втратила:

  • танків — 11 557(+7);
  • бойових броньованих машин — 23 904(+2);
  • артилерійських систем — 36 182(+84);
  • РСЗВ — 1611(+8);
  • засобів ППО — 1277(+2);
  • літаків — 434;
  • гелікоптерів — 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 107 357(+929);
  • крилатих ракет — 4163;
  • кораблів / катерів — 28;
  • підводних човнів — 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 74 306(+187);
  • спеціальної техніки — 4042.
Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
