Ситуація на фронті на ранок 15 січня: протягом доби відбулося 132 бойових зіткнення
Протягом минулої доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнення.
Найактивніше росіяни атакували Покровський та Гуляйпільський напрямки, де захисники загалом спинили 45 атак ворога, повідомляє Генштабу ЗСУ
На Північно-Слобожанському і Курському напрямкахминулої доби наші воїни відбили одну атаку російських загарбників, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямкунаші війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле.
На Куп'янському напрямкувчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової.
На Лиманському напрямкуворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.
На Слов'янському напрямкуСили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.
На Краматорському напрямкуворог наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямкуворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.
На Покровському напрямкунаші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.
На Олександрівському напрямкупротивник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямкуСили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.
На Оріхівському напрямкуминулої доби наші воїни відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.
На Придніпровському напрямкуворог наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямкахознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.