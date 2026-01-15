СБУ кваліфікує російські удари по українській енергетиці як злочини проти людяності, - ВІДЕО

Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

Від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак рф на енергооб’єкти та системи теплопостачання нашої держави. Зокрема, з початку жовтня 2025 року і дотепер окупанти цілеспрямовано атакували 11 гідроелектростанцій та 45 найбільших теплоелектроцентралей нашої держави, повідомляє пресслужба СБУ.

Також рашисти завдали 49 точкових повітряних ударів по теплових електростанціях і 151 – по електропідстанціях у різних регіонах України. Кожна із вищезазначених атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів та ракет.

За матеріалами справи, найбільше обстрілів ворог здійснив по об’єктах теплової та електричної генерації у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській і Чернігівській областях.

Задокументовано, що рф атакувала критичну інфраструктуру нашої держави балістичними та крилатими ракетами «Іскандер», «Калібр», «Х-101», «Х-69» і дронами типу «Герань». Такі удари в період різкого похолодання призвели до масштабних відключень електроенергії і тепла, а також до порушення водопостачання в оселях мільйонів цивільних українців.

Служба безпеки кваліфікує системне знищення росією енергосистеми України як злочини проти людяності (ст. 442-1 Кримінального кодексу України), оскільки це є послідовним створенням життєвих умов, спрямованих на знищення частини населення. Однією з особливостей цієї статті є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах.

Слідчі СБУ працюють на місці кожного ворожого удару і збирають масштабну доказову базу, щоб кожен рашист, причетний до цих злочинів, поніс заслужене покарання. Розслідування проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.