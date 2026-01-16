09:21, 16 січня
За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів
Упродовж доби армія РФ втратила 1370 солдатів.
Знищено 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб
- танків – 11 563 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 908 (+4) од.
- артилерійських систем – 36 230 (+48) од.
- РСЗВ – 1 614 (+3) од.
- засоби ППО – 1 277 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 486 (+180) од.
- спеціальна техніка – 4 044 (+2) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого