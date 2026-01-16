За добу захисники України знищили 1370 російських окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1370 солдатів. Знищено 6 танків, 4 бойові броньовані машини, 48 артилерійських систем, 3 РСЗВ. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб

танків – 11 563 (+6) од.

бойових броньованих машин – 23 908 (+4) од.

артилерійських систем – 36 230 (+48) од.

РСЗВ – 1 614 (+3) од.

засоби ППО – 1 277 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527) од.

крилаті ракети – 4 163 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 486 (+180) од.

спеціальна техніка – 4 044 (+2) од.

