На Донеччині за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

За 15 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 426 людей, у тому числі 30 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, зруйновано авто. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки.



Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.