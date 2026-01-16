10:24, 16 січня
Надійне джерело
На Донеччині за добу окупанти 12 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено
За 15 січня росіяни поранили 1 жителя Донеччини.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 426 людей, у тому числі 30 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, зруйновано авто. У Дружківці пошкоджено 2 приватні будинки.
Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
