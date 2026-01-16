10:54, 16 січня
Донеччина під атакою дронів: у Староварварівці зруйновано 17 будинків, є загиблий
Сім російських ударних безпілотників атакували село Староварварівка на Донеччині, внаслідок чого зазнали значних руйнувань житлові будинки мирних мешканців.
За попередніми даними, пошкоджено 17 приватних осель. В одному з будинків спалахнула пожежа. У результаті ворожої атаки одна людина отримала поранення, ще одну особу було заблоковано під завалами зруйнованої будівлі, повідомляє ДСНС Донеччини.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували з-під завалів приватного будинку загиблу людину. Рятувальні роботи завершено, пожежу ліквідовано. Обставини події та остаточні наслідки атаки уточнюються.
