Ольга Романова
редактор
10:54, 16 січня
Надійне джерело

Читать на русском
Сім російських ударних безпілотників атакували село Староварварівка на Донеччині, внаслідок чого зазнали значних руйнувань житлові будинки мирних мешканців.

За попередніми даними, пошкоджено 17 приватних осель. В одному з будинків спалахнула пожежа. У результаті ворожої атаки одна людина отримала поранення, ще одну особу було заблоковано під завалами зруйнованої будівлі, повідомляє ДСНС Донеччини.

Донеччина під атакою дронів: у Староварварівці зруйновано 17 будинків, є загиблий, фото-1

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та деблокували з-під завалів приватного будинку загиблу людину. Рятувальні роботи завершено, пожежу ліквідовано. Обставини події та остаточні наслідки атаки уточнюються.

Донеччина під атакою дронів: у Староварварівці зруйновано 17 будинків, є загиблий, фото-2
#Донеччина #Староварварівка #дрони #загиблий #обстріл
Ольга Романова
редактор
