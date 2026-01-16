Рус
Ольга Романова
редактор
11:26, 16 січня
На Донеччині рятувальники евакуювали останню мешканку прифронтового села разом із тваринами, - ФОТО

Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» провели евакуацію останньої мешканки прифронтового села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині.

Жінку 1956 року народження надзвичайники вивезли разом із її домашніми улюбленцями — собаками, маленькими цуценятами та свійською птицею. Операція відбувалася в умовах постійної загрози обстрілів, повідомляє ДСНС Донеччини.

На Донеччині рятувальники евакуювали останню мешканку прифронтового села разом із тваринами, - ФОТО, фото-1

Рятувальники наголошують, що під час таких виїздів важливо зберегти кожне життя, аби жодна людина чи тварина не залишилася під ворожим вогнем. Підрозділи ДСНС Донеччини й надалі працюють у прифронтовій зоні, допомагаючи цивільним залишати небезпечні населені пункти.

На Донеччині рятувальники евакуювали останню мешканку прифронтового села разом із тваринами, - ФОТО, фото-2
На Донеччині рятувальники евакуювали останню мешканку прифронтового села разом із тваринами, - ФОТО, фото-3
#Донеччина #Криворіжжя #евакуація #жінка #тварини
Ольга Романова
редактор
