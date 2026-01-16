На Донеччині рятувальники евакуювали останню мешканку прифронтового села разом із тваринами, - ФОТО

Рятувальники евакуаційної групи «Фенікс» провели евакуацію останньої мешканки прифронтового села Новокриворіжжя Криворізької громади на Донеччині.

Жінку 1956 року народження надзвичайники вивезли разом із її домашніми улюбленцями — собаками, маленькими цуценятами та свійською птицею. Операція відбувалася в умовах постійної загрози обстрілів, повідомляє ДСНС Донеччини.

Рятувальники наголошують, що під час таких виїздів важливо зберегти кожне життя, аби жодна людина чи тварина не залишилася під ворожим вогнем. Підрозділи ДСНС Донеччини й надалі працюють у прифронтовій зоні, допомагаючи цивільним залишати небезпечні населені пункти.