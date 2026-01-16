У Краматорську під час нічного обстрілу загинув чоловік, - ФОТО

У Краматорську на Донеччині внаслідок нічного російського обстрілу 14 січня загинув чоловік. Окупанти вдарили по житловому сектору міста.

За даними рятувальників, один із снарядів зруйнував приватний житловий будинок, після чого виникла пожежа. Під завалами опинився чоловік - його тіло дістали надзвичайники під час аварійно-рятувальних робіт. Загоряння було ліквідовано, повідомляє ДСНС Донеччини.

Крім того, внаслідок ще одного російського обстрілу у Краматорську загорілися приватний житловий будинок і гараж. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.