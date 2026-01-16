Рус
  • Головна
  • Українські дрони знищили російський «Град» під Донецьком, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
12:42, 16 січня

Українські дрони знищили російський «Град» під Донецьком, - ВІДЕО

Читать на русском
Українські дрони знищили російський «Град» під Донецьком, - ВІДЕО

Lasar’s Group НГУ знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» на Донецькому напрямку.

Ворожа установка вела обстріл позицій Сил оборони України, після чого була виявлена українською аеророзвідкою, ці кадри оприлюднили в Telegram-каналі Lasar’s Group.

Оператори БПЛА Lasar’s Group визначили точне місце розташування РСЗВ та передали координати ударним екіпажам. На опублікованих кадрах видно, як по «Граду» відпрацьовують важкі ударні дрони, що завдають серію точних уражень.

Після влучань реактивна система детонує та загоряється, що свідчить про знищення боєкомплекту. Операція виконувалася у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, які забезпечували розвідку та контроль району.

БМ-21 «Град» є 122-мм РСЗВ, призначеною для масованого ураження живої сили, техніки та укріплень на площинних цілях. Орієнтовна вартість знищеної установки разом із боєкомплектом становить близько 500 тисяч доларів.





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецьк #НГУ #дрони #Град #знищення
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту