Українські дрони знищили російський «Град» під Донецьком, - ВІДЕО

Lasar’s Group НГУ знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» на Донецькому напрямку.

Ворожа установка вела обстріл позицій Сил оборони України, після чого була виявлена українською аеророзвідкою, ці кадри оприлюднили в Telegram-каналі Lasar’s Group.

Оператори БПЛА Lasar’s Group визначили точне місце розташування РСЗВ та передали координати ударним екіпажам. На опублікованих кадрах видно, як по «Граду» відпрацьовують важкі ударні дрони, що завдають серію точних уражень.

Після влучань реактивна система детонує та загоряється, що свідчить про знищення боєкомплекту. Операція виконувалася у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, які забезпечували розвідку та контроль району.

БМ-21 «Град» є 122-мм РСЗВ, призначеною для масованого ураження живої сили, техніки та укріплень на площинних цілях. Орієнтовна вартість знищеної установки разом із боєкомплектом становить близько 500 тисяч доларів.











