На окупованій Донеччині оголосили масштабний призов молоді в російську армію

Окупаційна адміністрація на всій захопленій частині Донеччини розпочинає підготовку до нового етапу призову до армії РФ.

Відповідний «указ» 14 січня підписав так званий «глава ДНР» Денис Пушилін.

Документ охоплює призов мешканців 1996–2008 років народження, фактично зобов’язуючи чоловіків віком від 18 до 30 років пройти військову службу у складі армії РФ.

У тексті «указу» зазначено, що він ухвалений «в целях осуществления качественной подготовки и организации призыва граждан на военную службу в 2026 году» та з урахуванням російських федеральних законів. Це ще раз підтверджує: окупаційна влада остаточно інтегрує населення Донеччини в російську систему мобілізації.

Розгалужена мережа призовних комісій

Документ передбачає створення центральної призовної комісії, а також десятків міських і районних комісій. Усі вони мають працювати за принципом жорсткої підпорядкованості. Пушилін прямо наказує затвердити їхній персональний склад і забезпечити «выполнение обязательного задания по призыву граждан… в 2026 году».

Тобто місцевій окупаційній владі встановлюють чіткі мобілізаційні плани, і результати мають контролюватися на кожному рівні.

Примусові механізми “явки”

Указ містить норми, які дозволяють використання силових структур для примусу громадян. Зокрема, МВС «ДНР» зобов’язують при необхідності допомагати у доставленні людей, які не з’явилися за повісткою. У документі прямо вказано: «осуществлять доставку лиц, не исполнивших обязанность явки по повестке».

Ще один пункт передбачає розшук тих, хто уникає служби. Пушилін наказує організувати «розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность… при наличии возбужденных уголовных дел». Це фактична легалізація облав і переслідування чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації.

Медичні огляди під контролем окупантів

Окрема частина документа присвячена медичним комісіям. Указ зобов’язує створити по два склади лікарів із залученням спеціалістів різного профілю та забезпечити огляд усіх, хто підлягає призову. Для цього медзаклади мають виділяти персонал «в установленном порядке» і проводити огляди відповідно до російських вимог.

Фактично медична система також стає частиною мобілізаційної машини.

Контроль, супровід та звітність

Документ передбачає тісну взаємодію з росгвардією та поліцією. Їм доручають забезпечити охорону пунктів збору призовників і супровід під час відправлення на службу. У п. 6.7 ідеться про необхідність «круглосуточного обеспечения охраны общественного порядка» у місцях зборів.

Крім того, місцеві «воєнкоми» повинні регулярно звітувати про кількість призваних. Строки визначені чітко:

— до 1 серпня — про роботу з січня до середини липня;

— до 1 грудня — за період із липня до середини листопада.

Порушення міжнародного права

З точки зору міжнародного гуманітарного права цей документ є абсолютно незаконним. Женевська конвенція забороняє примусовий призов жителів окупованих територій до армії країни-окупанта. Незважаючи на це, Росія продовжує не лише мобілізувати населення, а й розширювати інструменти контролю та тиску.

У підсумку «указ» свідчить про намір окупаційної влади провести масштабний призов серед чоловіків на ТОТ Донеччини, використовуючи адміністративний, силовий і медичний ресурси. Особливо тривожним є включення до списку наймолодших — юнаків 2008 року народження, які лише досягнуть повноліття.