Ольга Романова
редактор
13:56, 16 січня
Надійне джерело

Екскомандира нзф «днр» підозрюють у жорстокому поводженні з полоненими на Донеччині

Колишньому командиру одного з підрозділів незаконного збройного формування «днр» повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням.

Екскомандиру так званого «гвардійського окремого краматорського комендантського полку 1 армійського корпусу днр» інкримінують вчинення воєнного злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), повідомляє Донецька обласна прокуратура

За даними слідства, мешканець Сімферополя після захоплення незаконними формуваннями частини Донеччини разом із підлеглими утримував у захопленій будівлі СБУ в Донецьку військовослужбовців Сил оборони України, взятих у полон під час бойових дій, а також цивільних осіб, яких безпідставно звинувачували у злочинах.

Полонених утримували у переповнених приміщеннях у неналежних умовах, без достатнього харчування та доступу до питної води. За інформацією прокуратури, людей систематично залякували, застосовуючи фізичне насильство. Лише через тривалий час утримуваним дозволяли елементарні гігієнічні процедури. Згодом потерпілим вдалося звільнитися з місць незаконного утримання.

Спеціальне досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції в Донецькій області. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

#ДНР #полоненні #воєннийзлочин #прокуратура
Ольга Романова
редактор
