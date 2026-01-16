Рус
  • Головна
  • «Шахтар» дізнався про потенційних суперників у 1/8 фіналу Лізі конференцій
Ольга Романова
редактор
14:47, 16 січня
Надійне джерело

«Шахтар» дізнався про потенційних суперників у 1/8 фіналу Лізі конференцій

Читать на русском
«Шахтар» дізнався про потенційних суперників у 1/8 фіналу Лізі конференцій

Сьогодні, 16 січня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА.

Донецький «Шахтар», який безпосередньо вийшов до 1/8 фіналу турніру, дізнався потенційного суперника. За підсумками жеребкування були сформовані пари, переможці яких зустрінуться з вісімкою кращих клубів загального етапу.

«Гірники» будуть слідкувати за наступними парами:

«Шкендія» (Північна Македонія) - «Самсунспор» (Туреччина) і КуПС (Фінляндія ) - «Лех» (Польща).

Стикові матчі цієї стадії відбудуться 19 та 26 лютого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Шахтар #Лігаконференцій
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту