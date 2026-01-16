14:47, 16 січня
«Шахтар» дізнався про потенційних суперників у 1/8 фіналу Лізі конференцій
Сьогодні, 16 січня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА.
Донецький «Шахтар», який безпосередньо вийшов до 1/8 фіналу турніру, дізнався потенційного суперника. За підсумками жеребкування були сформовані пари, переможці яких зустрінуться з вісімкою кращих клубів загального етапу.
«Гірники» будуть слідкувати за наступними парами:
«Шкендія» (Північна Македонія) - «Самсунспор» (Туреччина) і КуПС (Фінляндія ) - «Лех» (Польща).
Стикові матчі цієї стадії відбудуться 19 та 26 лютого.
