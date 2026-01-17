09:21, 17 січня
За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
Сили оборони упродовж минулої доби ліквідували ще 1130 російських окупантів.
Знищили 3 ворожі танки та іншу техніку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб / persons
- танків – 11 569 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од.
- артилерійських систем – 36 261 (+31) од.
- РСЗВ – 1 615 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од.
- спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Дані уточнюються.
