За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

Сили оборони упродовж минулої доби ліквідували ще 1130 російських окупантів. Знищили 3 ворожі танки та іншу техніку. Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 225 590 (+1 130) осіб / persons

танків – 11 569 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 914 (+6) од.

артилерійських систем – 36 261 (+31) од.

РСЗВ – 1 615 (+1) од.

засоби ППО – 1 278 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 108 605 (+721) од.

крилаті ракети – 4 163 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 601 (+115) од.

спеціальна техніка – 4 044 (+0) од. Дані уточнюються.

Ольга Романова редактор