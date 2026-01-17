Рус
Ольга Романова
редактор
10:51, 17 січня
Надійне джерело

На Донеччині Lasar’s Group знищили 13 одиниць російської техніки, - ВІДЕО

Підрозділ Lasar’s Group Національної гвардії України провів успішну спецоперацію у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.

Відео роботи опублікували у соціальних мережах підрозділу. У результаті дій знищили 13 одиниць техніки противника, яку противник накопичував за лінією фронту.

Аеророзвідка Lasar’s Group спільно з підрозділом Військового авіаційного загону Управління оперативно-розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби відстежила місцеперебування ворожих засобів.

На основі отриманих розвідданих екіпажі нічних бомберів Lasar’s Group здійснили серію ударів. У ході операції уразили десять бойових броньованих машин, дві вантажівки та один паливозаправник. За даними розвідки, знищену техніку противник планував використати у штурмових діях на Лиманському напрямку.

