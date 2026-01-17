На Донеччині Lasar’s Group знищили 13 одиниць російської техніки, - ВІДЕО
Підрозділ Lasar’s Group Національної гвардії України провів успішну спецоперацію у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.
Відео роботи опублікували у соціальних мережах підрозділу. У результаті дій знищили 13 одиниць техніки противника, яку противник накопичував за лінією фронту.
Аеророзвідка Lasar’s Group спільно з підрозділом Військового авіаційного загону Управління оперативно-розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби відстежила місцеперебування ворожих засобів.
На основі отриманих розвідданих екіпажі нічних бомберів Lasar’s Group здійснили серію ударів. У ході операції уразили десять бойових броньованих машин, дві вантажівки та один паливозаправник. За даними розвідки, знищену техніку противник планував використати у штурмових діях на Лиманському напрямку.