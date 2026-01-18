Рус
Ольга Романова
редактор
10:28, 18 січня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено

За 17 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 420 людей, у тому числі 55 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Затишку Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Грузькому та Золотому Колодязі — по 3, у Кучеревому Яру — 2, у Торецькому та Веселому — по 1.

Краматорський район. У Миколаївській громаді пошкоджено 4 будинки і знищено господарчу споруду. У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено адмінбудівлю. В Олександрівській громаді пошкоджено автомобіль та лінію електропередач. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено 5 будинків. У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
