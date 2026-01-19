Рус
Ольга Романова
редактор
11:43, 19 січня

У Донецьку на об’їзній дорозі під недобудований міст впали два автомобілі, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині на об’їзній автодорозі Донецьк – Ясинувата – Горлівка сталася дорожньо-транспортна пригода.

Два автомобілі з’їхали з проїжджої частини та впали під недобудований міст. Обставини аварії та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

У Донецьку на об’їзній дорозі під недобудований міст впали два автомобілі, - ФОТО, фото-1
Ольга Романова
редактор
