11:43, 19 січня
У Донецьку на об’їзній дорозі під недобудований міст впали два автомобілі, - ФОТО
На тимчасово окупованій Донеччині на об’їзній автодорозі Донецьк – Ясинувата – Горлівка сталася дорожньо-транспортна пригода.
Два автомобілі з’їхали з проїжджої частини та впали під недобудований міст. Обставини аварії та інформація про можливих постраждалих уточнюються.
