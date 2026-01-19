У Донецьку на об’їзній дорозі під недобудований міст впали два автомобілі, - ФОТО

На тимчасово окупованій Донеччині на об’їзній автодорозі Донецьк – Ясинувата – Горлівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Два автомобілі з’їхали з проїжджої частини та впали під недобудований міст. Обставини аварії та інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Ольга Романова редактор