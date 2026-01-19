Рус
Ольга Романова
редактор
12:25, 19 січня
Частина окупованої Донеччини залишилась без світла, води та опалення

На тимчасово окупованій території Донеччини, окрім перебоїв з електропостачанням, виникли проблеми з водою та опаленням.

Через знеструмлення Волинцівської та Єнакіївської фільтрувальних станцій подачу води припинили у низці прилеглих міст і сіл, повідомляють місцеві інформ-ресурси.

Комунальні служби проводять аварійні роботи, зокрема у Макіївці, де для запуску котелень задіяли частину водовозів. Представники окупаційною влади закликають населення економити електроенергію, щоб знизити навантаження на енергомережі. Інформацію щодо термінів відновлення стабільного водо- та теплопостачання уточнюють.





#Донеччина #окупація #світло #вода #опалення
Ольга Романова
редактор
