Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1 130 солдатів. Знищено 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, по 1 РСЗВ та ППО. Про це повідомили у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб

танків – 11 579 (+6) од.

бойових броньованих машин – 23 928 (+6) од.

артилерійських систем – 36 393 (+60) од.

РСЗВ – 1 618 (+1) од.

засоби ППО – 1 279 (+1) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925) од.

крилаті ракети – 4 163 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 067 (+191) од.

спеціальна техніка – 4 048 (+3) од.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор