09:01, 20 січня
За добу захисники України знищили 1130 російських окупантів
Упродовж доби армія РФ втратила 1 130 солдатів.
Знищено 6 танків, 6 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, по 1 РСЗВ та ППО. Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 228 570 (+1 130) осіб
- танків – 11 579 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 928 (+6) од.
- артилерійських систем – 36 393 (+60) од.
- РСЗВ – 1 618 (+1) од.
- засоби ППО – 1 279 (+1) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111 140 (+925) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 067 (+191) од.
- спеціальна техніка – 4 048 (+3) од.
