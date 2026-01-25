Найбільші економіки світу за розміром ВВП: на якому місці Україна

Упродовж останніх двох століть одним і головних факторів міцності країни, її впливу на міжнародні відносини залишається сукупний обʼєм її економіки, або номінальний ВВП. Звісно має значення і кількість населення і розмір території, але в більшості випадків воєнна міцність країна в багатьох факторах залежить от ВВП. Хоча сьогодні саме Україна є своєрідним виключенням, бо її військовий потенціал набагато більше можливостей нашої економіки, але цей парадокс зумовлений великим обʼємом фінансової та військової допомоги наших союзників. Але в цілому в першу чергу економіка визначає загальне міжнародне становище країни у світі. Тому проаналізуємо зміни в розмірах ВВП у першій топ-20 країн світу за підсумками 2025 року за даними МВФ.

Найпотужніші економіки у 2026 році за номінальним ВВП:

США – 31,8 трлн дол. Китай – 20,6 трлн дол. Німеччина – 5,3 трлн дол. Індія – 4,5 трлн дол. Японія – 4,4 трлн дол. Велика Британія – 4,2 трлн дол. Франція – 3,5 трлн дол. Італія – 2,7 трлн дол. Росія – 2,5 трлн дол. Канада – 2,4 трлн дол. Бразилія – 2,3 трлн дол. Іспанія – 2,0 трлн дол. Мексика – 2,0 трлн дол. Австралія – 1,9 трлн дол. Південна Корея – 1,9 трлн дол. Туреччина – 1,5 трлн дол. Індонезія – 1,5 трлн дол. Нідерланди – 1,4 трлн дол. Саудівська Аравія – 1,3 трлн дол. Польща – 1,1 трлн дол.







США впевнено лідирують, зростання Китаю сповільнюється

Світова економіка у 2026 році зберігає чітку ієрархію: абсолютним лідером залишаються Сполучені Штати з ВВП понад 31 трлн доларів. Економіка США в третьому кварталі 2025 року збільшилася на 4,3% у перерахунку на річні темпи. Можливо перманентне бажання адміністрації Трампа розпочинати нові торгівельні війни і вдарить у майбутньому по економіці, але поки світові лідерство США виглядає досить переконливо.

У Китаю починається японська хвороба

Здається, що Китай з економікою обсягом у майже 21 трлн доларів ще кілька років та наздожене США. ВВП Китаю зріс на 5% у 2025 році, завдяки зростанню експорту, що компенсувало слабкий внутрішній ринок. Здається цифрі непогані, але це вже не ті 8-10%, які ще були кілька років тому.

Інвестиції в нерухомість минулого року впали на 17,2% на тлі того, як спад на ринку нерухомості в країні завершив свій четвертий рік без жодних ознак кінця. Обсяг нового будівництва скоротився на 20,4% у річному обчисленні.

І в економіці Піднебесній перспективи найближчих років виглядають не дуже оптимістично і ситуація у КНР сьогодні дуже схожа на Японію років тридцять тому. Нагадаємо, що країна Сонця, що сходить, ще у 80 роки минулого століття здавалося от-от досягне рівня США. Але потім Японія на кілька десятиліть увійшла у період фактичного застою. І з другого місця у світового рейтингу по рівню ВВП впала сьогодні на четверте. Це сталося в першу чергу через демографічне проблеми, які привели до зниження чисельності та старіння населення.

Щось схоже на японську демографію, як напряму впливає на економіку зараз починається і в КНР. Населення країни за підсумками 2025 року скоротилося на 3,39 мільйона людей до 1,404 мільярдів. Скорочення населення фіксується вже четвертий рік поспіль. Здається для країни з величезним таким населенням це вже і не така велика цифра. Але ж далі падіння населення буде ітив геометричній прогресії. ООН прогнозує, що до 2050 року населення Китаю скоротиться до 1,26 млрд, а до кінця століття може зменшитися більш ніж удвічі – до 633 млн.

До цього привела хибна демографічна політика «одна сім'я - одна дитина», яку влада скасувала ще десять років тому. У 2015 році влада Китаю спочатку дозволила мати двох дітей, а у 2021-му - трьох. Однак ці послаблення призвели лише до короткострокового сплеску народжуваності. У 2025 році уряд КНР оголосив про введення грошових субсидій у розмірі 3600 юанів (близько 440 євро) на кожну дитину, але вже запізно.

Ще одна проблема значна перекредитованість китайської економіки. Так що торгові війни, які саме в напрямку КНР, готова почати адміністрація Трампа, може привести в економіці до ефекту «доміно».

Стрімке зростання Індії

Водночас ключовою подією найближчих років може стати стрімке зростання Індії. Взагалі у номінальному ВВП Індія піднялася з 14-го місця у 1990 році до 4-го у 2025 році, обігнавши Японію, і тепер націлена на наступний ривок. Індія, ймовірно, стане третьою найбільшою економікою світу до 2028 року, обігнавши Німеччину за обсягом ВВП.

Оцінки уряду Індії (перші попередні) показують, що зростання реального ВВП у фінансовому 2025–26 році може становити близько 7,4%. Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання Індії у 2026 році до 7,3%. При цьому Індія залишається дуже бідною країною з ВВП на душу населення всього у 3 тисячі доларів. Але немає сумнівів що у найближчі роки доля Індії у світовій економіці та її вплив на міжнародну політику буде постійно зростати.

Германія, Британія та Франція - європейські лідери, успіх Польщі

Економічним локомотивом Європи вже багато років є Німеччина. Вона забезпечує близько 17% усього європейського ВВП та з $5,3 трильйонами вона займає третє місце у світовому рейтингу.

Далі слідують Велика Британія з $4,2 трильйона та Франція з $3,6 трильйона. Разом ця трійка лідерів згенерує понад 40% усієї економічної активності в Європі.

Також у першу європейську десятку входять Італія та Іспанія з ВВП у $2,7 трлн та $2 трлн відповідно. Не можна обійти і успіх Польщі, яка увійшла до топ-20 найбільших економік світу та досягла рівня - в $1,2 трильйона. Економічні успіхи в Польщі не останню чергу повʼязані з напливом через війну понад мільйона українців в додаток до ще одного мільйона українських мігрантів, яки працювали у Польщі до повномасштабної війни.

Нові економічні тигри

Серед країн, що розвиваються, вирізняються Бразилія, Мексика, Туреччина, Індонезія та Саудівська Аравія. Їхня присутність у топ-20 свідчить про зміщення економічної ваги з традиційного Заходу до Азії, Латинської Америки та Близького Сходу.

Росія останній раз у першій десятці

Економіка РФ зараз займає 9 місці у світовому рейтингу з обʼємом у $2,5 трильйона. Але здається 2025 рік був останнім, коли Росія була у топ-10. Вже у 2025 році навіть офіційна статистика зафіксувала стагнацію економіки країни-агресора. Запровадженні санкції та зниження цін на нафту, величезні воєнні витрати, посилять кризові явища та приведуть до падіння російського ВВП у 2026 році. Скоріше за все, з першої десятки рейтингу РФ через рік витіснять Канада та Бразилія у яких зараз відповідно - $2,4 трлн та $2,3 трлн.

На якому місці Україна

Україна наразі дуже сильно відстає від першою двадцятки економік світу за номінальним ВВП. Так наша економіка з ВВП у 210 мільярдів доларів - зараз у пʼять разів менше за польську і займає тільки 57- місце у світовому рейтингу.

Водночас навіть в умовах повномасштабної війни, українська економіка демонструє здатність до відновлення. За попередніми оцінками Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, у 2025 році реальний ВВП України зріс на 2,2%. При цьому національна економіка працювала в надзвичайно складних умовах:

постійні атаки на енергетичну інфраструктуру,

зруйновані логістичні ланцюги,

високі безпекові ризики для бізнесу та інвесторів.

Попри це, Україна зберігає потенціал для зростання після завершення війни — шляхом відбудови, міжнародної допомоги, інтеграції до європейських ринків та розвитку високотехнологічних секторів. Одним із факторів росту може стати наш воєнно-промисловий комплекс, який значно виріс за роки війни і після її завершення зможе більше працювати на експорт. А як показує сьогоденні у найближчі роки нашим європейським сусідам знадобиться дуже багато зброю, щоб почуватись у безпеці. Також пришвидшений вступ до Євросоюзу можу стати ще однім імпульсом для зростання національної економіки

За пронозами експертів при збереженні значною допомоги під час післявоєнного відновлення ВВП України може швидко досягнути рівня у 300 мільярдів доларів. А це буде означати що країна увійде у топ-50 найбільших економік світу.