Ольга Романова
редактор
13:46, 27 січня
Двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по приватному сектору Слов’янська, - ФОТО

Унаслідок російського авіаційного удару по приватному житловому сектору Слов’янська загинули двоє мирних мешканців.

Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. Під завалами одного з них опинилися троє людей, повідомляє ДСНС України.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували чоловіка 2005 року народження та передали його медикам екстреної допомоги. Згодом рятувальники деблокували тіла двох загиблих — чоловіка 1977 року народження та жінки 1980 року народження.

Загалом рятувальники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершено.

#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Словʼянськ #загиблі
