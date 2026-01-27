13:46, 27 січня
Надійне джерело
Двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по приватному сектору Слов’янська, - ФОТО
Унаслідок російського авіаційного удару по приватному житловому сектору Слов’янська загинули двоє мирних мешканців.
Пошкоджено п’ять приватних житлових будинків. Під завалами одного з них опинилися троє людей, повідомляє ДСНС України.
Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували чоловіка 2005 року народження та передали його медикам екстреної допомоги. Згодом рятувальники деблокували тіла двох загиблих — чоловіка 1977 року народження та жінки 1980 року народження.
Загалом рятувальники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого