Американські журналісти провели аналіз війни на українській території та підготували статтю про поразку російської армії.

Старший кореспондент Yahoo News і ведучий підкасту Foreign Office про розвідку та міжнародну безпеку, підготовленого Фондом «Вільна росія» та журналом New Lines, а також автор бестселера за версією The New York Times «Ісламська держава: всередині армії терору» Майкл Вайс та його колега Джеймс Раштон опублікували статтю щодо поразки володимира путіна в Україні, пише «Матриця свободи».Автори наголошують, що за словами проросійських військових аналітиків, за останні 72 години Україні вдалося одночасно відвоювати близько 1000 квадратних кілометрів території на північному сході країни та 2200 квадратних кілометрів на півдні.Сам факт того, що вони походять від прихильників воєнних дій володимира путіна, підкреслює, наскільки катастрофічні справи у російського президента за місяць, коли він вдався до хаотичної мобілізації для поповнення живої сили і зникаючих на очах нещодавно «анексованих» українських територій. Причому він втрачає позиції не лише в одній із областей, яку незаконно оголосив своєю, а в усіх чотирьох.Чутки про глибоке просування України в підконтрольні росії райони Херсона, на північ від окупованого росією півострова Крим, підтверджуються фотографіями українських солдатів, що перемогли, які становлять український прапор над звільненими селами. Українці просуваються вниз західним берегом Дніпра, використовуючи природну перешкоду водного шляху, щоб убезпечити свій лівий фланг, погрожуючи оточити російські війська на сході. І їхнє просування було настільки швидким, що російські військовослужбовці, які переписуються в Telegram-чатах, перебували в паніці і просили достукатися до командування і негайно відправити підтримку з повітря.Згідно з перехопленою СБУ розмовою між російськими солдатами, використання поставлених США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) було настільки ж руйнівним на півдні, як і в інших місцях уздовж лінії фронту.Один російський солдат сказав: «От ноги тремтять. [HIMARS] б'є, земля трясеться. Ось наші всі тремтять».В іншому перехопленні української спецслужби російський солдат телефонує батькові додому, закликаючи його уникнути мобілізації. Вісім його товаришів, каже солдат, нещодавно вийшли зі шпиталю в Херсоні без рук та ніг. А українські наступи на західному березі Дніпра тепер привели велику частину Херсонської області до зони досяжності надточної української артилерії, що поставляється із Заходу, що дало їм можливість «дістати» до величезної кількості нових російських цілей для знищення.Майкл Вайс та його колега Джеймс Раштон наголошують, що російські війська на західному березі все гірше забезпечуються через українські удари по мостах, що перетинають Дніпро, що значно ускладнює логістику росії. Крім західних артилерійських платформ, росіяни зазнали незліченних атак дрібних українських безпілотників, багато з них перепрофілювали цивільні моделі, які скидали гранати та міномети на цілі, що нічого не підозрювали, часто під покровом темряви. Загальновійськовий підхід Києва сприяв неухильному зниженню боєздатності росіян у Херсоні, де з початку березня безперервно борються багато російських військ.За словами полковника армії США у відставці і колишнього спецпредставника Вашингтона щодо Сирії Джоела Рейберна, «росіяни нічого не зможуть підтримати на правому березі Дніпра. Ці хлопці виявляться у пастці, і у них закінчаться боєприпаси. Я не враховую вогневу підтримку росіян через річку, включаючи авіацію, тому що вони, схоже, не можуть її використовувати. Поспішна оборона дуже вразлива для бронетанкових військ. Росіяни, мабуть, не підготували запасних оборонних рубежів, а тепер уже надто пізно. Вони не закопані».Оборонна концепція росії у цьому районі полягала у використанні опорних пунктів без реальної вогневої потужності або мобільних резервів у вигляді переривчастої, а не суцільної лінії. Таким чином, українці можуть легко обійти опорні пункти та відрізати їх, залишивши у польових умовах ізольованими.