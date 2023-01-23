Підсумки Рамштайну: без “Леопардів”, але з “Челленджерами” та “Бредлі” — чи вистачить ЗСУ зброї для контрнаступу

На минулому тижні на американській авіабазі "Рамштайн" у німецькій землі Рейнланд-Пфальц пройшло восьме засідання Контактної групи з питань оборони України. Воно було першим у 2023 році і на його українські воєнні експерти покладали багато надій.

Особливо розголосу набуло питання постачання німецьких танків “Леопард”. Здавалося, що тиск США, Польщі, Великої Британії та інших наших союзників заставить Німеччину прийняти історичне рішення. Але на жаль уряд канцлера Шольца не вдалося дотиснути. Та зберігається надія, що воно може буди позитивно вирішено вже в найближче тижні.

Бо блокування цього важливо питання, зовсім не означає, що перший “Рамштайн”-2023 року став на України провалом. Зовсім навпаки ми отримуємо рекордну кількість зброї та боєприпасів.

Що буде мати ЗСУ та що необхідне для успішного контрнаступу

Нагадаємо, що у грудні в інтервʼю журналу The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість танків, бронетехніки та артилерії, які потрібні йому для проведення одної великої наступальної операції.

БМП Bradley, Інфографіка "НВ"

«Я знаю, як розбити цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць», - сказав він.

Танків, поки менше чим потрібно, але є надія на краще

Так, як написано вище з “Леопардами” потрібно буде ще трохи почекати, але танкова міць ЗСУ за підсумками Рамштайну все ж збільшиться на 174 танки або 58% від мінімальної потреби

Це 120 модернізованих Т-72 від США, Нідерланди, Чехії та Марокко. Модернізація цих танків почалася ще в листопаді. Згідно з заявою підприємства Excalibur Army, модернізація одного танка займає 66 днів, танки будуть готові до передачі ЗСУ зі швидкістю 1 машина за 4 дні.

Також від Великої Британії ми отримаємо ескадрон (14 танків) Challenger 2, від Франції 40 легких колісних танків АМХ-10RC.

Танк Challenger-2, Вritish Army

Українські екіпажі вже почали навчання та танках Challenger 2 та Leopard 2.

У Польщі припускають можливість створення коаліції з передачі Україні танків без Німеччини, якщо країна так і не погодиться на постачання Leopard 2.

Але здається згоди ФРН на постачання Leopard 2 залишилось чекати недовго. Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов: “Консенсусу про надання Україні танків Leopard 2 досягнуто, але публічне подання цього рішення ще обговорюється”.

Так що по приблизним розрахункам, якщо Німеччина дасть “зелене світло” для “Леопардів” союзники України зможуть досить швидко передати ЗСУ приблизно сто танків Leopard 2. Серед країн, які вже готові передати “Леопарди” з наявності згоди Німеччини: Польща, Словаччина, Нідерланди, Фінляндія.

Також Кіпр можливість відправити танки Т-80У в обмін на Leopard 2. На озброєнні Кіпру знаходяться 82 машини цього типу.

Якщо це відбудеться, то вийдемо на кількість у 350-360 танків, що вже буде навіть трішки більше, чим “замовлення” Залужного.

БМП та БТР



Валерій Залужний оцінив необхідну кількість БМП для успішного в 600-700 одиниць. Він не назвав кількість взагалі необхідної бронетехніки, але вказав на саму мінімальну частину БМП, які озброєнні так, щоб успішно весті бій навіть з танками окупантів.

За підсумками Рамштайну ми отримаємо 109 БМП Bradley від США, які ще називають “вбивцями танків”. БМП Bradley основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Це майже штатна кількість для окремої механізованої бригади ЗСУ з трьох механізованих батальйонів.

Основу комплексу озброєння БМП становить 25-мм автоматична гармата М242 із зовнішнім приводом автоматики та двострічковим живленням, що забезпечує швидкий перехід з одного типу боєприпасів на інший. Боєкомплект гармати складається з 900 снарядів.

З гарматою спарений 7,62-мм кулемет М240С з боєкомплектом 2340 набоїв, з них 800 споряджені в стрічки і покладені в магазинні коробки башти, інші знаходяться в корпусі.

З лівого боку башти знаходиться двозарядна ПУ ПТКР «BGM-71 Tow». БМП Bradley на цей час виготовлено 6 270 одиниць. Так що при потребі Пентагон може швидко наростити поставки нових БМП.

Також у переліку 40 БМП Marder від Німеччини, та 50 БМП CV90 від Швеції.

Також ЗСУ отримує багато бронетранспортерів та бронеавтомобілів. Важливо, що деякі БТР за своїм характеристиками та зброєю не дуже відрізняються від БМП.

В першу чергу це можна сказати про БТР Stryker від США, яких ЗСУ отримає 100 одиниць. Озброєння відрізняється у різних модифікацій БТР. Зброя встановлюється на дистанційно керованій установці Protector RWS зверху корпусу і може включати 12,7-мм кулемет M2 «Браунінг» (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Mk 19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.

Ну і далі ЗСУ отримає велику кількість більш легкої бронетехніки:

108 одиниць (55 на початку січня + 53 у новому пакеті) бронетранспортерів MRAP (протимінних транспортних засобів);

114 одиниць бронетранспортерів М113 (100 США + 14 Португалія);

50 одиниць бронетранспортерів БОР М1117 (США);

538 HMMWV від США (188 в пакеті допомоги на початку місяця + 350 шт зараз);

200 бронемашин Senator від Канади

100 бронемашин Bulldog від Британії);

кілька десятків бронемашин Bastion від Франції.

Взагалі коли рахувати тільки БМП, то буде тільки 50% відсотків від того, що “замовив” Залужний. Але коли рахувати загальну кількість бронетехніки, то виходить майже одна тисяча бронемашин, що зробить ЗСУ під час наступу мобільними та швидкими — що особливо важливо під час прориву.

Артилерія — бог війни

Головнокомандувач говорив про те що ЗСУ потрібно 500 гаубиць та САУ. Що відповіла на це коаліція Рамштайну...

Самохідні артилерійські установки:

18 САУ М109А6 від США

30 САУ АS90 від Британії (8 одиниць зараз та інші системи до наступу)

12 САУ Archer від Швеції

19 САУ СAECAR від Данії протягом року

16 САУ Zuzana-2 у кооперації з Німеччиною, Данією та Норвегією

26 САУ DANA M2 закуплені у Чехії

18 САУ RCH 155 закуплені у німців мають бути поставлені протягом 2023 року.



Особливо хочеться подякувати Данії, яка віддає всі свої 19 САУ “Цезар”

Причепні гаубиці:

36 одиниць 105-мм гаубиць від США

10 одиниць 155-мм гаубиці FH-70 від Естонії

10 одиниць 122-мм гаубиць D-30





Разом це буде 195 гаубиць та САУ, що приблизно 40% від необхідного. Але є шанси, що до початку наступу ми отримаємо, що один пакет артилерії. Вражаючи на те, що наші гарматники вже засвоїли використання практично всіх взірців західної артилерії, то є шанс, що вона встигне дійти у війська у необхідній кількості.

Посилення української ППО

Ще одним важливим фактором останнього Рамштайну стане значне посилення української протиповітряної та протиракетної оборони.

ЗСУ отримає:

3 батареї ППО Patriot від США, Німеччини та Нідерландів

3 батареї ППО Iris-T та 5 нових РЛС TRMLD від німців

1 батарея ППО SAMP/T від Франції та Італії

7 додаткових ЗСУ «Гепард» від німців

1 батарея ППО Nasams від Канади

Також у переліку допомоги зенітні комплекси S60, L-70 від Польщі та Литви, ПЗРК Stinger від Латвії.

Мрії про літаки можуть швидко стати дійсністю

Фактично після рішення Великою Британії про постачання танків Challenger 2, у коаліції західних країни залишились тільки два табу щодо постачання зброї до України. Це ракети середньої дальності та літаки.

Але під час Рамштайну зʼявились новини, що як мінімум у питанні поставки західних винищувачів нас очікують позитивні зміни.

Кабінет міністрів Нідерландів розгляне можливість постачання винищувачів F16 до України, якщо про це попросить офіційний Київ, заявив міністр закордонних справ Вопке Гукстра. За його словами, кабінет розгляне такий запит «неупереджено».

У Вашингтоні швидко прокоментували, якщо Нідерланди хочуть передати Україні F-16 то на це у них є повне право.

Ну а те що наші пілоти вже кілька місяців навчаються літати на F-16 давно вже не було таємницю. Так що час прийшов. Звісно з початку ми отримує не велику кількість, але це рішення стане важливим прецедентом. За словами азербайджанського військового експерта Агіль Рустамзаде навіть одна ескадрилья F-16 може вже відіграти відчутну роль в російсько-українській війні.

А взагалі останній Рамштайн, яскраво продемонстрував, що про “втому Заходу” від війни в Україні не може бути речі.

Зараз на Донбасі йдуть тяжкі бої, де сточується наступальний потенціал військ рф. Можливо що, вже на початку весни будуть створенні всі умови для проведення успішного українського контрнаступу.

А його результати стануть важливим фактором у здобутті остаточної перемоги України.























