17:43, 9 вересня
Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення
24 людини загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району
Про це 9 вересня повідомляє ДСНС. "На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 вересня, відбувся відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час того, як літні люди отримували пенсію.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
14:03, 29 вересня
18:01, 6 жовтня
1
18:10, 6 жовтня
13:08, 27 вересня
82