Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення

24 людини загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району



Про це 9 вересня повідомляє ДСНС. "На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 вересня, відбувся відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час того, як літні люди отримували пенсію.