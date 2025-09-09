Рус
  • Головна
  • Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення
Ольга Романова
редактор
17:43, 9 вересня

Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення

Читать на русском

24 людини загинули та ще 19 отримали поранення внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова Краматорського району

Про це 9 вересня повідомляє ДСНС. "На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення, фото-1
Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення, фото-2
Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення, фото-3
Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення, фото-4
Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення, фото-5
Зросла кількість жертв російського обстрілу по селу на Донеччині: 24 людини загинули та ще 19 отримали поранення, фото-6

Нагадаємо, що сьогодні, 9 вересня, відбувся відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час того, як літні люди отримували пенсію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донецькаобласть #селоЯрове #російськийобстріл #авіабомба #жертви #ДСНС
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту