Рус
  • Головна
  • На Донеччині за добу окупанти 47 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 20 поранено
Ольга Романова
редактор
10:16, 15 вересня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 47 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 20 поранено

Читать на русском
На Донеччині за добу окупанти 47 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 20 поранено

За 14 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 47 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 874 людини, у тому числі 104 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді загинула людина, у Добропіллі пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Ямполі пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок і адмінбудівлю. В Андріївці поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і авто. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено 2 будинки і 4 автівки. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. У Костянтинівці 1 людина загинула і 9 поранені, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, аптеку та господарчу споруду.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту