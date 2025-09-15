На Донеччині за добу окупанти 47 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще 20 поранено

За 14 вересня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Костянтинівці та Мирнограді. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 47 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 874 людини, у тому числі 104 дитини, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді загинула людина, у Добропіллі пошкоджено будинок.



Краматорський район. У Лимані поранено 4 людини, пошкоджено авто; у Ямполі пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки. У Краматорську поранено 6 людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок, приватний будинок і адмінбудівлю. В Андріївці поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і авто. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено 2 будинки і 4 автівки. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, 2 адмінбудівлі і 3 господарчі споруди. У Костянтинівці 1 людина загинула і 9 поранені, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, аптеку та господарчу споруду.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки.





