Донеччина збирає врожай попри війну: зібрано 167 тисяч тонн зерна

Попри обстріли й атаки дронів, аграрії Донеччини продовжують працювати: триває збір пізніх зернових і технічних культур.

Уже зібрано соняшник на 15 тис. га — намолочено 21 тис. тонн насіння. Збір ранніх зернових завершено: маємо 167 тис. тонн збіжжя з 65 тис. га полів, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Другий рік поспіль посуха й брак опадів б’ють по врожайності, але держава та партнери підставляють плече.

За підтримки міністерства економіки поновлено субсидії для агровиробників — 1000 грн на 1 гектар засіяних площ. До обласної комісії надійшло 300 заявок, їх розгляд триває.

Паралельно Mercy Corps реалізує в області програму підтримки сільського господарства. За сприяння профільного департаменту Донецької ОДА та Східноукраїнської сільськогосподарської дорадчої служби, 85 домогосподарств і 3 представники малого та середнього бізнесу отримали гранти — загалом 24 млн грн на розвиток господарств», - йдеться у повідомленні.