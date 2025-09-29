Рус
  • Головна
  • Донеччина збирає врожай попри війну: зібрано 167 тисяч тонн зерна
Ольга Романова
редактор
10:25, 29 вересня

Донеччина збирає врожай попри війну: зібрано 167 тисяч тонн зерна

Читать на русском
Донеччина збирає врожай попри війну: зібрано 167 тисяч тонн зерна

Попри обстріли й атаки дронів, аграрії Донеччини продовжують працювати: триває збір пізніх зернових і технічних культур.

Уже зібрано соняшник на 15 тис. га — намолочено 21 тис. тонн насіння. Збір ранніх зернових завершено: маємо 167 тис. тонн збіжжя з 65 тис. га полів, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Другий рік поспіль посуха й брак опадів б’ють по врожайності, але держава та партнери підставляють плече.

За підтримки міністерства економіки поновлено субсидії для агровиробників — 1000 грн на 1 гектар засіяних площ. До обласної комісії надійшло 300 заявок, їх розгляд триває.

Паралельно Mercy Corps реалізує в області програму підтримки сільського господарства. За сприяння профільного департаменту Донецької ОДА та Східноукраїнської сільськогосподарської дорадчої служби, 85 домогосподарств і 3 представники малого та середнього бізнесу отримали гранти — загалом 24 млн грн на розвиток господарств», - йдеться у повідомленні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #жнива #врожай
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту