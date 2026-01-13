На Донеччині за добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще троє поранено

За 12 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Дружківці та Староварварівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 75 людей, у тому числі 18 дітей, повідомляє очільник Донецької області Вадим Філашкін.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено адмінбудівлю і 3 авто. У Слов'янську пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктуру. У Староварварівці Олександрівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 17 будинків і лінію електропередач; у Новостепанівці пошкоджено склад. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.