50 тисяч за підпал: у Краматорську затримали чоловіка, який спалив автівку поліції, - ФОТО

У Краматорську повідомили про підозру 23-річному жителю Покровського району, який, за даними слідства, на замовлення підпалив службовий автомобіль Національної поліції.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури чоловіку інкримінують умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України). Встановлено, що підозрюваний тимчасово проживав у Краматорську та отримав у месенджері Telegram пропозицію заробити 50 тисяч гривень за підпал поліцейської автівки, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Подія сталася 3 січня 2026 року близько 01:30 у центральній частині міста. Молодик помітив припаркований біля одного з під’їздів багатоповерхівки автомобіль «Renault Duster» із символікою Національної поліції України. Діючи за вказівками так званого куратора, він облив машину заздалегідь підготовленою горючою рідиною та підпалив. Процес займання зафіксував на камеру мобільного телефону, а відео згодом оприлюднив у Telegram-каналі.

Унаслідок пожежі службовий автомобіль вигорів повністю. Сума завданих збитків становить 122 245 гривень.

Палія затримали в Одесі. За клопотанням прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування здійснюють правоохоронні органи Донеччини за оперативного супроводу СБУ. У разі доведення вини чоловіку загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.