На Донеччині за добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще двох поранено

Ольга Романова
редактор
10:23, 17 січня
Надійне джерело

За 16 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини - у Рубцях. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 499 людей, у тому числі 55 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок. У Надії Криворізької громади поранено людину. У Шахівській громаді зруйновано 13 будинків: 2 у Торецькому, 3 у Кучеревому Яру, по 4 у Золотому Колодязі і Затишку.

Краматорський район. У Рубцях Лиманської громади загинули 2 людини, зруйновано 4 будинки. У Миколаївці пошкоджено 9 будинків і господарчу споруду. У Краматорську пошкоджено господарчу споруду. У Новоселівці Черкаської громади пошкоджено склад і газогін. У Дружківці поранено людину, пошкоджено авто.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

