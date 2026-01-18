09:17, 18 січня
За добу захисники України знищили 830 російських окупантів
Сили оборони України упродовж минулої доби ліквідували ще 830 російських окупантів.
Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 226 420 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб
- танків – 11 571 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од.
- артилерійських систем – 36 294 (+33) од.
- РСЗВ – 1 616 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.
- спеціальна техніка – 4 044 (+0) од.
Дані уточнюються.
