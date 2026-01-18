Надійне джерело

За добу захисники України знищили 830 російських окупантів

Сили оборони України упродовж минулої доби ліквідували ще 830 російських окупантів. Загальні втрати противника з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 226 420 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 226 420 (+830) осіб

танків – 11 571 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 919 (+5) од.

артилерійських систем – 36 294 (+33) од.

РСЗВ – 1 616 (+1) од.

засоби ППО – 1 278 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 109 450 (+845) од.

крилаті ракети – 4 163 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 706 (+105) од.

спеціальна техніка – 4 044 (+0) од. Дані уточнюються.

