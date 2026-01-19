09:25, 19 січня
За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів
Упродовж доби російська армія втратила 1 020 солдатів.
Знищено 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем та РЗСВ. Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб
- танків – 11 573 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 922 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 333 (+39) од.
- РСЗВ – 1 617 (+1) од.
- засоби ППО – 1 278 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765) од.
- крилаті ракети – 4 163 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170) од.
- спеціальна техніка – 4 045 (+1) од.
