За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів

Упродовж доби російська армія втратила 1 020 солдатів. Знищено 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем та РЗСВ. Про це йдеться у звіті Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 227 440 (+1 020) осіб

танків – 11 573 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 922 (+3) од.

артилерійських систем – 36 333 (+39) од.

РСЗВ – 1 617 (+1) од.

засоби ППО – 1 278 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 110 215 (+765) од.

крилаті ракети – 4 163 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 74 876 (+170) од.

спеціальна техніка – 4 045 (+1) од.

Ольга Романова редактор