На Донеччині за добу окупанти девʼять разів обстріляли населені пункти: двох людей поранено
За 18 січня росіяни поранили 2 жителів Донеччини.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 423 людини, у тому числі 55 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади зруйновано 4 будинки, у Грузькому — 2.
Краматорський район. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 11 будинків та автівку. У Зеленому Олександрівської громади поранено 2 людини, 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено.
Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.
