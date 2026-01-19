Сирський: ворог підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Ворог туди стягує резерви, і шукає можливість прориву оборони.

"Оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається складною. У районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень", – написав головком у телеграмі і додав, що під час робочої поїздки на цей напрямок працював з органами військового управління та командирами підрозділів безпосередньо на місцях.

Противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

"За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку. Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів", – зазначив Сирський.

Він також за підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку. Основний акцент – на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.