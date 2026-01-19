Рус
Ольга Романова
редактор
10:56, 19 січня

Сирський: ворог підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Ворог туди стягує резерви, і шукає можливість прориву оборони.

"Оперативна ситуація на Покровському напрямку залишається складною. У районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень", – написав головком у телеграмі і додав, що під час робочої поїздки на цей напрямок працював з органами військового управління та командирами підрозділів безпосередньо на місцях.

Противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами. 

"За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку. Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів", – зазначив Сирський. 

Він також за підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку. Основний акцент – на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління.

"Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою", – повідомив головком і додав, що попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. 

Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області".

#Донеччина #Покровськ #ЗСУ #окупанти #Сирський
