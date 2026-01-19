14:35, 19 січня
У Донецьку через ремонт на ЛЕП знеструмлено три райони, не працюють котельні
У тимчасово окупованому Донецьку через ремонтно-відновлювальні роботи на високовольтній лінії електропередачі напругою 330 кВ частково знеструмлені Калінінський, Кіровський і Петровський райони міста.
За повідомленням окупаційної адміністрації, через відсутність електропостачання або знижену напругу не працюють 32 котельні у п’яти районах Донецька. У результаті мешканці частини міста залишилися без централізованого опалення. Інформацію щодо строків відновлення електро- та теплопостачання наразі уточнюють.
