Ольга Романова
редактор
14:35, 19 січня
Надійне джерело

У Донецьку через ремонт на ЛЕП знеструмлено три райони, не працюють котельні

У тимчасово окупованому Донецьку через ремонтно-відновлювальні роботи на високовольтній лінії електропередачі напругою 330 кВ частково знеструмлені Калінінський, Кіровський і Петровський райони міста.

За повідомленням окупаційної адміністрації, через відсутність електропостачання або знижену напругу не працюють 32 котельні у п’яти районах Донецька. У результаті мешканці частини міста залишилися без централізованого опалення. Інформацію щодо строків відновлення електро- та теплопостачання наразі уточнюють.

#Донецьк #світло #опалення #аварія
Ольга Романова
редактор
