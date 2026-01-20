Рус
Ольга Романова
редактор
10:27, 20 січня
На Донеччині за добу окупанти 22 рази обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще пʼятеро поранено

За 19 січня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Слов'янську та Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 149 людей, у тому числі 23 дитини, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі та Затишку Шахівської громади пошкоджено по 4 будинки, у Веселому — 3, у Кучеревому Яру і Торецькому — по 2.

Краматорський район. У Миколаївці поранено людину, пошкоджено 16 приватних будинків; у Донецькому поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Тихонівці поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 24 приватні, склад і автомобіль. У Петрівці Першій Олександрівської громади пошкоджено автівку. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено інфраструктуру.

Бахмутський район. У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Ольга Романова
редактор
