За добу захисники України знищили 1170 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 229 740 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб

танків – 11 587 (+8)

бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.

артилерійських систем – 36 463 (+70)

РСЗВ – 1 621 (+3) од.

засоби ППО – 1 279 (+0)

літаків – 434 (+0)

гелікоптерів – 347 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019)

крилаті ракети – 4 190 (+27)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 238 (+171)

спеціальна техніка – 4 049 (+1).

Роман Лазоренко Головний редактор сайту