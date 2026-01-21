09:31, 21 січня
За добу захисники України знищили 1170 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 229 740 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 229 740 (+1 170) осіб
- танків – 11 587 (+8)
- бойових броньованих машин – 23 938 (+10) од.
- артилерійських систем – 36 463 (+70)
- РСЗВ – 1 621 (+3) од.
- засоби ППО – 1 279 (+0)
- літаків – 434 (+0)
- гелікоптерів – 347 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 159 (+1 019)
- крилаті ракети – 4 190 (+27)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 238 (+171)
- спеціальна техніка – 4 049 (+1).
