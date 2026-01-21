Рус
  • На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено
Ольга Романова
редактор
10:54, 21 січня
На Донеччині за добу окупанти 15 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще семеро поранено

За 20 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: в Осиковому. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 53 людини, у тому числі 11 дітей, повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Затишку Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі — 4, у Грузькому — 3, у Торецькому — 2, у Кучеревому Яру — 1.

Краматорський район. У Лимані поранено людину. У Дружківці поранено 5 людей, пошкоджено 14 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, адмінбудівлю , підприємство і авто; в Осиковому загинула людина. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.





#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
