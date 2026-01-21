ЗСУ знищили склад боєприпасів в окупованому Дебальцевому, - ВІДЕО

Сили оборони України завдали удару по великому складу боєприпасів російської армії в тимчасово окупованому Дебальцевому на Донеччині.

Відповідні відеоматеріали оприлюднила низка медіа, а сам факт вибухів підтвердила окупаційна міська адміністрація.

Чим саме було завдано удару, наразі невідомо. Водночас місцеві Telegram-канали повідомляли про активну роботу українських безпілотників над регіоном.

Жителі Дебальцевого та навколишніх населених пунктів публікують відео потужної вторинної детонації й повідомляють про серію сильних вибухів.

Імовірно, вибухи пролунали в районі залізничної станції міста, яка могла використовуватися для вивантаження та зберігання боєприпасів.

Офіційних повідомлень щодо ураження з боку Генерального штабу ЗСУ або інших складових Сил оборони України станом на цей момент не надходило.

Нагадаємо, Дебальцеве перебуває під російською окупацією з 18 лютого 2015 року та розташоване приблизно за 44 кілометри від лінії бойового зіткнення.