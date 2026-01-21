Лодзь приймає виставку українського митця «Трибунал для Росії», - ФОТО

На запрошення одного з керівників Ордену Домініканців у місті Лодзь, Maцея Біскупа до міста привезли відому виставку «Трибунал для Росії».

Вона складається з плакатів українського митця Михайла Скопа, який творить під псевдонімом NEIVANMADE, та плакатів виготовлених фахівцями Фонду «Музей Перемоги над Деспотизмом». Виставка нагадує європейцям про злочини росії проти України і необхідність проведення Трибуналу над російськими військовими злочинцями, повідомляють «Українські новини».

Ця виставка знакова не тільки для Польщі, а і для України. Тому що це польські плакати 100 річної давнини які були допрацьовані з урахуванням сьогодення, а саме повномасштабної війни росії проти України.

Так на одному з плакатів було змінено постать оголеного скривавленого Троцького, який сидить на горі черепів з ножем і пістолетом на таку ж оголену і постать Путіна з ножем і пістолетом, на горі черепів. Це символізує, що Росія не змінилася за останні 100 років і продовжує творити злочини проти усіх своїх сусідів.

Відкриттю виставки у каплиці Домініканців у Лодзі передувала дуже гарна меса, де ксендз призвав вірян до підтримки України під час війни. А по завершенні меси він запросив усіх вірян каплиці відвідати виставку «Трибунал для Росії», яка знаходиться на другому поверсі каплиці.

На відкритті виставки польський колектив під керівництвом Мацея Біскупа виконав на український мові колядку «Радуйся! Син божий народився!» Після цього ксендз надав слово голові Фонду «Музей Перемоги над Деспотизмом» Михайлу Стрельнікову, який розповів присутнім про виставку, про злочини росії в Україні, про необхідність проведення Трибуналу над військовими злодіями Росії, та відповів на запитання присутніх поляків. Виставка буде демонструвалися у каплиці Ордену Домініканців в Лодзі до 1 лютого.











