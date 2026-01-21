Як в окупованому Мелітополі «віджимали» бізнес інвестора з Китаю: історія заводу з переробки черешні

У тимчасово окупованому Мелітополі триває перерозподіл бізнесу під прикриттям «адміністрацій» і силових структур. Черговий приклад - історія підприємства з переробки черешні, яке належить громадянину Китаю.

За словами колишніх співробітників компанії, майно іноземного інвестора намагався привласнити відомий мелітопольський бізнесмен і політик, Сергій Желєв, погрожуючи російськими силовиками. Нагадаємо, на початок окупації Желєв був Почесним консулом Болгарії. Йдеться про компанію ТОВ «ЄВРОФРУТ-КОМПАНІ» (LIMITED LIABILITY COMPANY «EUROFRUIT-COMPANY»), зареєстровану в Мелітополі. «Новинам Донбасу» вдалось записати інтерв’ю з однією з бухгалтерів ТОВ, яка з окупованого Мелітополя переїхала жити до Запоріжжя. Засновником та власником «ЄВРОФРУТ-КОМПАНІ» - 100% статутного капіталу, є Чжен Фен (Zhen Feng), громадянин КНР, який постійно проживає в Шанхаї. Підприємство було створено ще у жовтні 2015 року та спеціалізувалося на вирощуванні та переробці кісточкових фруктів (КВЕД 01.24).

Інвестиції, які вирішили “віджати”

Виробничі приміщення компанія орендувала у мелітопольського підприємця Сергія Желєва. За словами джерел, китайський орендар власним коштом провів капітальний ремонт — вкладення становили близько 200 тисяч доларів. Паралельно справно виплачувалася оренда, також з Китаю було завезено спеціалізоване устаткування з переробки черешні.

Ситуація різко змінилася після початку повномасштабної війни та окупації Мелітополя. За свідченнями співробітників, Сергій Желєв почав масово відбирати майно у своїх орендарів. Під цю схему потрапило й підприємство громадянина Китаю.

Сергій Желєв, фото з відкритих джерел

Хто такий Сергій Желєв

Дата народження: 18 липня 1963 року

Місце народження: м. Мелітополь, Запорізька область

Політична та публічна діяльність

Колишній депутат Мелітопольської міської ради.

У 2020 році був обраний депутатом Запорізької обласної ради, однак достроково склав повноваження у 2017 році.

З травня 2018 року обіймав посаду почесного консула Республіки Болгарія в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Діяльність в умовах окупації

У листопаді 2022 року спільно з дружиною зареєстрував у м. Мелітополь за законодавством РФ так звані «дзеркальні» компанії, що дублюють його український бізнес.

Зокрема, були зареєстровані:

o ТОВ «Мелитопольский Маслоэкстракционный …»

o ТОВ «Мелитопольский … Продовольственных Товаров»

o інші юридичні особи (частина з них — спільно з дружиною).

Окремо, без участі дружини, були оформлені компанії:

o ТОВ «Элеватор»

o ТОВ «Элеватор» (повторна/паралельна реєстрація).

Рішення української влади

23 лютого 2024 року рішенням Запорізької обласної ради позбавлений ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня, яким був нагороджений у 2019 році.

Погрози, «чеченці» та поліція

За даними джерела, вже 2022 року на підприємство приїхав зять Желєва, відомий як Паша, з вимогою відкрити приміщення для огляду майна. Виконавчий директор відмовилася, заявивши, що майно належить громадянину Китаю. Відповідь була прямою: «Желєв сказав, що це його майно».

Після відмови почалися погрози. За словами свідків, лунали прямі натяки: «А ти не боїшся, що до тебе приїдуть озброєні люди, заберуть будинок, машину». Пізніше візит справді відбувся — вже у супроводі озброєної людини, яку описують як «чеченця».

У 2023 році керівництво підприємства звернулося безпосередньо до Желєва і отримало однозначну відповідь: «Майно не отримаєш». Після звернення до поліції ситуація лише загострилася — на об'єкт почали приїжджати озброєні люди.

Примітно, що в одному з епізодів поліція все ж таки зажадала повернути майно громадянина Китаю. Коли це не вдалося, у хід пішла інша схема — через структури, які займаються «безхазяйним майном». Тільки після роз'яснень, що йдеться про власність іноземного громадянина, тиск тимчасово припинився.

«Безхазяйний» завод та заступництво Балицького

Однак, на цьому історія не закінчилася. За даними джерел, Желєв домовився, щоб підприємства його орендарів формально визнали «безхазяйними», а його призначили розпорядником цього майна. Ця операція, за словами співрозмовників, пройшла під прикриттям голови окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького. Наразі він губернатор Запорізької області.

Серед «віджатого» майна згадується також підприємство «АЛЬТЕР-ВІТА», де на окрему увагу заслуговує і роль іншого колаборанта — Андрія Сигути, який на той час був головою «адміністрації Мелітопольського району» і, за твердженнями джерел, брав участь у процесі перереєстрації окупованих активів українських підприємців.

Зерно, борги та масовий «віджим»

Історія з китайським бізнесом — лише частина розширеної схеми. Желєв, за словами місцевих аграріїв, мав списки зерновиробників, які після збирання врожаю здавали йому зерно на переробку. Він реалізовував його трейдерам, а гроші зазвичай повертав уже навесні. Тим, кому він виявився винен 3—5 млн гривень, згодом «знегосподарили» майно.

Мародерство, стверджують місцеві підприємці, почалося з перших днів окупації — паралельно з вилученням зерна у фермерів.

Коли власнику повідомили, що майно повертати не збираються, Чжен Фен у лютому 2024 року особисто прилетів із Шанхаю до Мелітополя. Він переоформив та актуалізував компанію, розраховуючи забрати своє майно.

скріншот з Росреєстру