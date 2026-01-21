Рус
  • Головна
  • Наслідки російського авіудару по Дружківці: пʼятеро поранених, виникли пожежі, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
11:45, 21 січня
Надійне джерело

Наслідки російського авіудару по Дружківці: пʼятеро поранених, виникли пожежі, - ФОТО

Читать на русском
Наслідки російського авіудару по Дружківці: пʼятеро поранених, виникли пожежі, - ФОТО

У Дружківці на Донеччині внаслідок російських авіаударів по житловому сектору поранені п’ятеро людей.

Окупаційні війська атакували місто напередодні ввечері та вранці. У результаті обстрілів виникли пожежі в зруйнованих будівельних конструкціях двох приватних будинків і житлової двоповерхівки, повідомляє ДСНС України.

Наслідки російського авіудару по Дружківці: пʼятеро поранених, виникли пожежі, - ФОТО, фото-1

Вибухами пошкоджено близько 25 житлових будинків, а також адміністративну будівлю. Надзвичайники змогли локалізувати займання, однак через загрозу повторних ударів були змушені тимчасово призупинити ліквідацію пожеж.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Дружківка
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт міста Донецька. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроєкт", "Політичні новини", "Пресреліз", "PR", "Офіційно", "Політична реклама" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту Автори проєкту