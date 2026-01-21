11:45, 21 січня
Наслідки російського авіудару по Дружківці: пʼятеро поранених, виникли пожежі, - ФОТО
У Дружківці на Донеччині внаслідок російських авіаударів по житловому сектору поранені п’ятеро людей.
Окупаційні війська атакували місто напередодні ввечері та вранці. У результаті обстрілів виникли пожежі в зруйнованих будівельних конструкціях двох приватних будинків і житлової двоповерхівки, повідомляє ДСНС України.
Вибухами пошкоджено близько 25 житлових будинків, а також адміністративну будівлю. Надзвичайники змогли локалізувати займання, однак через загрозу повторних ударів були змушені тимчасово призупинити ліквідацію пожеж.
