Наслідки російського авіудару по Дружківці: пʼятеро поранених, виникли пожежі, - ФОТО

У Дружківці на Донеччині внаслідок російських авіаударів по житловому сектору поранені п’ятеро людей.

Окупаційні війська атакували місто напередодні ввечері та вранці. У результаті обстрілів виникли пожежі в зруйнованих будівельних конструкціях двох приватних будинків і житлової двоповерхівки, повідомляє ДСНС України.

Вибухами пошкоджено близько 25 житлових будинків, а також адміністративну будівлю. Надзвичайники змогли локалізувати займання, однак через загрозу повторних ударів були змушені тимчасово призупинити ліквідацію пожеж.