  • 15 років за ґратами: жінку з Костянтинівки визнали винною у співпраці з фсб
Ольга Романова
редактор
14:35, 21 січня
15 років за ґратами: жінку з Костянтинівки визнали винною у співпраці з фсб

Суд визнав винною мешканку Костянтинівки у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

у лютому 2025 року жінка через місцевий Telegram-канал вийшла на контакт із представником фсб рф та з власної ініціативи почала передавати йому розвідувальну інформацію, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Для зв’язку з окупаційною спецслужбою вона використовувала планшет, наданий школі для дистанційного навчання її дитини. За допомогою цього гаджета засуджена позначала на електронній мапі місця зосередження військової техніки, передавала дані про звуки роботи різних видів озброєння, а також інформувала про розташування штабу Сил оборони у своєму населеному пункті.

Під час листування зі співробітником фсб жінка не приховувала, що сподівається на використання переданих нею відомостей для нанесення ударів по Україні. Суд кваліфікував її дії за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада.

