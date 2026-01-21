Журналісти ідентифікували російських хірургів, які катували українського полоненого у Донецьку і випалили напис «Слава России»

Журналісти встановили особи російських хірургів, які могли залишити напис «Слава России» на тілі українського військовополоненого.

Про це повідомляє проєкт «Схеми» видання «Радіо Свобода».

Влітку 2025 року світ облетіли фото з випаленим написом та літерою Z на тілі українського військового Андрія Переверзєва, який повернувся з російського полону.

Про обставини появи знущального напису на животі полоненого тривалий час було відомо небагато. Сам Андрій розповідав, що чув розмови медперсоналу, з яких випливало: операцію, після якої залишилися ці шрами, проводив російський лікар.

Український медик, який нині допомагає Переверзєву позбутися рубців, вважає, що це був цинічний «подарунок від хірурга».

Випалений напис на тілі українського військовополоненого. Джерело: “Схеми”.

Андрій пригадує, що після поранення його евакуювали представники угруповання «ДНР» — це він зрозумів за вимовою, — а згодом перевезли до тимчасово окупованого Донецька.

На кожному етапі цього шляху військового били та допитували. Через важкі травми й значну втрату крові він неодноразово втрачав свідомість, на короткий час приходив до тями й знову непритомнів.

Після утримання в підвалах українського військового, за його словами, доставили до однієї з лікарень у Донецьку, де йому терміново провели хірургічну операцію.

Той день Андрій майже не пам’ятає: вранці його з зав’язаними очима й зв’язаними руками привезли на територію медзакладу та завели до операційної. Там була лише медсестра, яка ввела анестезію, після чого він «відключився».

Відновлення подій

«Схеми» вирішили відновити хронологію подій того часу, аби встановити, де саме українського військового прооперували і за яких обставин у нього з’явився цей шрам.

Відправною точкою для журналістів став медичний заклад. Назву лікарні в окупованому Донецьку, куди Андрія доправили після поранення, захоплення в полон і утримання в підвалах, він називає сам — почув її від медперсоналу. Цю інформацію «Схеми» змогли додатково підтвердити. Йдеться про «Донецьке клінічне територіальне медичне об’єднання» (ДОКТМО).

Спогади колишнього полоненого стали для журналістів відправною точкою і в пошуку лікаря, який залишив знущальний напис на його тілі. Андрій розповів, що чув розмови медсестер уже в другій лікарні Донецька, куди його згодом перевезли. Між собою вони говорили, що операцію йому проводив російський лікар.

За даними журналістів, цим лікарем був хірург Андрій Крячко або Юрій Кузнєцов. При цьому інші учасники операції не могли не помітити дій одного з хірургів.

Зокрема, йдеться про завідувачів хірургічних відділень — Олександра Шаталова (відділення №1) та Нікоса Єнгенова (№2), завідувача урологічного відділення Валентина Кобця, реанімаційного — Наталію Толстову, а також проктологічного — Олександра Бороту.