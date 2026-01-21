Рус
Ольга Романова
редактор
17:34, 21 січня

Авіаудар по Краматорську: загинула жінка, пошкоджено 26 будинків, - ФОТО

У Краматорську внаслідок російського авіаудару загинула жінка, ще одну мирну жительку поранено.

Сьогодні місто зазнало чергової ворожої атаки з боку російських військ. У результаті авіаудару з-під завалів житлового будинку рятувальники деблокували тіло жінки 1978 року народження. Ще одна постраждала — жінка 1944 року народження — дістала поранення, повідомляє ДСНС України.

Авіаудар по Краматорську: загинула жінка, пошкоджено 26 будинків, - ФОТО, фото-1

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 26 приватних будинків, будівлю магазину та легкові автомобілі. Один із транспортних засобів загорівся, пожежу оперативно ліквідували надзвичайники.

Авіаудар по Краматорську: загинула жінка, пошкоджено 26 будинків, - ФОТО, фото-2

Також рятувальники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи на місці завершено.

Авіаудар по Краматорську: загинула жінка, пошкоджено 26 будинків, - ФОТО, фото-3
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Краматорськ #загибла
