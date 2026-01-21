Авіаудар по Краматорську: загинула жінка, пошкоджено 26 будинків, - ФОТО

У Краматорську внаслідок російського авіаудару загинула жінка, ще одну мирну жительку поранено.

Сьогодні місто зазнало чергової ворожої атаки з боку російських військ. У результаті авіаудару з-під завалів житлового будинку рятувальники деблокували тіло жінки 1978 року народження. Ще одна постраждала — жінка 1944 року народження — дістала поранення, повідомляє ДСНС України.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 26 приватних будинків, будівлю магазину та легкові автомобілі. Один із транспортних засобів загорівся, пожежу оперативно ліквідували надзвичайники.

Також рятувальники розібрали понад 700 кілограмів зруйнованих будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи на місці завершено.