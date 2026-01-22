09:01, 22 січня
За добу захисники України знищили 1070 російських окупантів
Упродовж доби російська армія втратила 1 070 солдатів.
Знищено 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 3 засоби ППО. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 230 810 (+1 070) осіб
- танків – 11 596 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 23 943 (+5) од.
- артилерійських систем – 36 516 (+53) од.
- РСЗВ – 1 623 (+2) од.
- засоби ППО – 1 282 (+3) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112 828 (+669) од.
- крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 416 (+178) од.
- спеціальна техніка – 4 049 (+0) од.
