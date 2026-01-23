Алчевськ знову мерзне. Як Росія "рятує" мешканців окупованого міста

У науці є таке поняття «чистота експерименту». Так сталося, що саме сьогодні можна побачити, як в одному й тому ж місті з різницею у 20 років сталися дуже схожі комунальні та техногенні катастрофи. Але як по різному, у 2006 році, та зараз, у 2026, зреагували на проблему українська держава та нинішня окупаційна влада. Мова йде про багатостраждальний Алчевськ - велике промислове місто на тимчасово окупованій Луганщині.

Алчевськ замерзає, але в Росії про це ніхто не знає

Алчевськ знову мерзне. Місто, яке у 2006 році стало символом техногенної катастрофи, через два десятиліття повторює той самий сценарій - але в зовсім інших політичних реаліях.

19 січня 2026 року Алчевськ фактично залишився без тепла та частково без електроенергії. У місті сотні багатоповерхівок мають температуру у квартирах не вище +10 °C. Школи міста перевели на дистанційне навчання. Діти, сидячи у холодних домівках, хворіють, люди обігрівають житло електроприладами, що ще більше перевантажує мережі.

Мешканці пишуть у соцмережах: «Алчевськ, опалення майже немає. Діти мерзнуть, школи холодні, ніхто не реагує».

Називаючи причини аварії, окупаційна влада говорить про «жорстку воду», «обміління водосховища» та «зношене обладнання». Але головне замовчується: за 11 років російського «керування» інфраструктура міста не модернізувалася, а тільки деградувала.

При цьому комунальники окупованого міста ще в жовтні стверджували, що «99% робіт по підготовці до зими на сьогодні виконано». Але ще до аварії температура в деяких багатоповерхівках Алчевська не перевищувала +10 °C. І у таких умовах люди живуть із початку холодів восени.

При цьому, за словами місцевих мешканців, рахунки за теплопостачання у Алчевську виставляли справно. І тільки після аварії представники окупаційної влади пообіцяли, що перерахують оплату за комунальні послуги.

Не будемо стверджувати, що окупаційна влада взагалі нічого не робить, щоб розв'язати проблему. Так, як повідомили в «мінбуді ЛНР», до ліквідації несправностей залучено понад десять спеціалізованих бригад. Але загалом на ліквідації аварій ще вчора працювали всього 20 людей і 10 одиниць техніки. Що, звісно, для масштабів аварії, та для такого міста, як Алчевськ - дуже мало.

«У федеральних ЗМІ Алчевська немає взагалі - усі смакують проблеми Києва»

Замовчування проблеми в державних медіа розкритикували навіть проросійські блогери. Z-пропагандисти визнають: у федеральних медіа Росії комунального колапсу Алчевська «не існує». Вони смакують проблеми Києва, але не говорять про місто, де мерзнуть понад 100 тисяч людей.

«Усі наші “патріотичні» блоги пишуть, що прямо зараз замерзає Київ. Але якщо вони патріоти Росії, то їм більше мало б боліти за Алчевськ, енергетику якого ми руйнуємо так само, як енергетику Києва», - пише російський пропагандист Юрій Подоляка. «У федеральних ЗМІ Алчевська немає взагалі. З жовтня 2025 року його навіть не згадують. І це не село — це місто з населенням понад 100 тисяч», - зазначив Z-блогер Сергій Колясников.

Зрадник, колишній нардеп Олег Царьов також заявив: «Якщо це правда, місцева влада вчинила злочин - заморозила ціле місто».

«Мешканці пишуть у соцмережах: «Алчевськ, опалення майже немає. Діти мерзнуть, школи холодні, ніхто не реагує», - констатує Z-блогерка Анастасія Кашеварова.

Як це було у 2006 році: приїхав президент, Алчевськ у фокусі уваги всієї країни

Нагадаємо, що рівно двадцять років тому Алчевськ став епіцентром найбільшої на той час техногенної катастрофи в незалежній Україні. Через прорив теплотраси і замерзлу воду в системі опалення місто залишилось без тепла в 30-градусний мороз.

Тоді держава не мовчала. Було оголошено надзвичайну ситуацію. До міста з’їхалися понад 4000 фахівців з усієї України. Ліквідатори працювали в три зміни. Відкрили 15 пунктів обігрів, дітей вивозили в інші регіони.

У 2006 році через кілька днів після аварії в Алчевськ приїхав президент Віктор Ющенко.

Фото: Getty images / Mykola Lazarenko

Тогочасний президент Ющенко приїхав до Алчевську через кілька днів після аварії. З державного бюджету надійшли перші два мільйони гривень на ліквідацію наслідків аварії. Гроші на допомогу мешканцям міста шли з усіх куточків країни, від звичайних людей до організацій і компаній. Зокрема, «Наша Україна» перерахувала мільйон гривень, зібраних ще за часів Помаранчевої революції. А донецький «Шахтар», який виграв мільйон доларів, обігравши московський "Спартак" (2:1), половину цієї суми передав на допомогу постраждалим в Алчевську.

Замість післямови

Сьогодні окупований Алчевськ - у результаті майже, так би мовити, «чистого експерименту» на людях, продемонстрував в черговий раз різницю між Україною та РФ, і став черговим маркером справжніх цінностей путінської імперії. Перефразуючи персонажа Володимира Висоцького з культового радянського фільму «Місто зустрічі змінити не можна», - «порядок в країні визначається не наявністю проблем, а умінням влади їх вирішувати».

І різниця між 2006 і 2026 роками навіть не в тому, що окупаційна влада виявилась не матінкою, як українська, а мачухою. Бо ж в аналогічній ситуації теж саме було і в «ісконих руськіх містах» Воронєжі чи Серпухові.

«Руський мир» на практиці - це не про нормальне життя людей. Він про Росію, яка «не має кордонів», у першу чергу, для катастроф та людських трагедій.