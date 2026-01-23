Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1280 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 окупантів. Знищено по 3 танки та бойові броньовані машини ворога, 33 артилерійські системи. Про це розповіли у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.26 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб

танків – 11 599 (+3) од.

бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.

артилерійських систем – 36 549 (+33) од.

РСЗВ – 1 623 (+0) од.

засоби ППО – 1 282 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.

крилаті ракети – 4 190 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од.

спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.

Ольга Романова редактор