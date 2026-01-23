09:34, 23 січня
Надійне джерело
За добу захисники України знищили 1280 російських окупантів
Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1280 окупантів.
Знищено по 3 танки та бойові броньовані машини ворога, 33 артилерійські системи. Про це розповіли у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 232 090 (+1 280) осіб
- танків – 11 599 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 946 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 549 (+33) од.
- РСЗВ – 1 623 (+0) од.
- засоби ППО – 1 282 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 113 277 (+449) од.
- крилаті ракети – 4 190 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 75 556 (+140) од.
- спеціальна техніка – 4 050 (+1) од.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
На Донеччині російський дрон уразив автомобіль комунальників: одна людина загинула та ще дві поранені
Оголошення
10:59, 27 січня
14:05, 3 лютого
16:43, 26 січня
2
10:55, 4 лютого